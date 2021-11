Une recette qui change ! Des tuiles, mais des tuiles salées.

Tuile de noix salée © .

Ingrédients pour 6 personnes

100g de flocons d’avoine

100g de graines de lin

150g de noix

1 cuillère à soupe de miel

2 cuillères à soupe d’huile de noix

Fleur de sel Eau

Déroulé

Préchauffez le four à 160°C.Concassez les noix à l’aide d’un pilon ou un rouleau à pâtisserie. Mélangez toutes les céréales ensemble dans un cul de poule. Ajoutez la cuillère miel, l’huile de noix et un peu de fleur de sel. Ajoutez l’eau progressivement pour former une pâte.

Étalez cette pâte sur une feuille de papier sulfurisé puis placez-là sur une plaque allant au four pendant 20 minutes. Retournez à mi-cuisson. La tuile doit être bien sèche et devenir dorée. En sortant la plaque du four, débarrassez la tuile sur un plan de travail de manière à la faire refroidir.