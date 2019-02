Le docteur Frédéric Saldmann publie en ce début d'année "Vital !", un ouvrage qui prodigue des conseils pour prendre soin de soi assez simplement, améliorer sa santé et allonger son espérance de vie. Invité au micro de "Grand bien vous fasse", le médecin insiste particulièrement sur quelques gestes simples de propreté.

Parmi les conseils du Docteur Saldmann, se brosser les ongles tous les soirs © Getty / Luka

Après Le meilleur médicament, c’est vous et Prenez votre santé en main !, Frédéric Saldmann publie Vital !, un ouvrage pour continuer à prendre soin de soi assez simplement. Il y déplore que l'enseignement des principes hygiéniques de base aient disparu de l'enseignement depuis les années 1960. Voici quelques conseils qu'il a donnés à l'antenne.

Se brosser les ongles tous les soirs

Frédéric Saldman rappelle avant tout qu’il faut se laver les mains trente secondes et non pas juste passer les mains sous l'eau rapidement avant de les essuyer avec la serviette qui traîne par là depuis une semaine (et qui est un nid à microbes).

Le docteur conseille aussi de se brosser les ongles chaque soir. Sous nos ongles, les microbes ont les conditions idéales pour proliférer : du temps et de l’humidité. Comme on se met en moyenne les doigts à la bouche deux fois par jour, on a découvert que les gens qui ont les ongles sales ont des antérobactéries plein la bouche (c'est-à-dire les bactéries que l’on trouve dans les excréments). C'est d'ailleurs l'une des explications à la mauvaise haleine.

Prendre une douche plutôt qu’un bain

Pour la planète, mais pas seulement. En partant du haut en allant vers le bas. Au Japon, ils prennent une douche avant d’aller dans le bain. Pourquoi ? Regardez la crasse dans l'eau quand vous videz une baignoire, vous comprendrez tout de suite.

Traquer les microbes

Dans la pomme de douche, notamment. Si vous ne le faites pas, vous allez vous arrosez avec des microbes tous les jours. Il faut la nettoyer une fois par mois.

Se laver les fesses

41% des Français ont des problèmes avec leur anus : hémorroïdes, marisques, fissures… Ça fait mal. En plus, la peau de l’anus est un peu comme celle que l’on a sous les yeux : elle est fragile.

Le papier, ce n’est pas très hygiénique, mieux vaut utiliser l'eau d'une douche (comme les toilettes japonaises).

Et pour éviter d’avoir un vieil anus ridé, le docteur Frédéric Saldmann explique qu'il vaut mieux s’essuyer accroupi plutôt que debout.

Toujours rabattre le couvercle aux toilettes AVANT de tirer la chasse d'eau

Si vous tirez la chasse d'eau avec le couvercle ouvert, vous recevez en pleine figure les bactéries. Et vous risquez une augmentation de 30% des maladies ORL, et respiratoires.

