Une recette originale et délicieuse !

Pizza à la mozzarella (photo d'illustration...) © Getty / Eugene Mymrin

Ingrédients

1 gros pain de campagne si possible de semoule sinon à la farine blanche et à la mie dense.

300 grammes de bonnes tomates.

1 mozzarella.

1 verre de lait.

De l'origan, du sel, du poivre, de l'huile d’olive extra vierge.

Recette

Préchauffez le four à 200 degrés. Sur une plaque de four disposez des grosses tranches de pain d’environ 1 centimètre d’épaisseur. Trempez légèrement le dessus du pain de lait à l’aide d’une petite cuillère. Coupez les tomates en tout petit dès et disposez le sur le pain, rajoutez le sel. Coupez la mozzarella en tout petit dés et disposez-la au dessus des tomates. Rajoutez l’huile d’olive puis saupoudrez d’origan. Enfournez jusqu’à ce que la mozzarella soit fondue, soit environ 20 minutes. Sortez, poivrez, dégustez !

Aller plus loin

sur les traces de la mozzarella : Zazie Tavitian décrypte les mystères qui entourent ce fromage frais estival : comment différencier la Burrata de la Bufala ? Comment est-elle fabriquée ? Comment la consommer...

