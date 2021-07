Comment donner le goût du plein air à nos enfants ? Démunis pour occuper nos enfants, comment les inciter à découvrir leur environnement naturel ? Quelques idées simples et futées pour l’été.

Que faire avec des enfants pour leur faire aimer et connaître la nature ? © Getty / Justin Paget

Patrick Luneau, Manon Luneau auteurs d’une une série de livres Tous dehors ! et Laurent Tillon, responsable biodiversité de l'Office national des forêts (ONF) étaient les invités de l’émission Grand bien vous fasse. Au micro d’Ali Rebeihi, ils ont donné quelques conseils de jeux pour faire découvrir la nature à vos enfants :

1 - Adopter un arbre ou une plante

Laurent Tillon : "Inciter les enfants à adopter un arbre, une plante, peut être assez ludique et essentiel pour se construire. J'ai rencontré, dans un espace forestier, un chêne que j'ai adopté. J’ai pris pour habitude de venir au pied de cet arbre pour toutes les réflexions que j'avais à mener sur mon avenir, et sur ma vie.

Même pour des réflexions philosophiques sur notre place dans la société, la manière de s'investir aussi dans l'avenir… Y revenir plusieurs fois m'a aidé à m’enraciner dans la vie.

J'ai l'impression que j'ai gagné en plénitude. Je me sens beaucoup plus rempli de l'intérieur au contact de ce chêne et de la nature qui l'entourait."

2 - Guetter l’heure des chauves-souris

Patrick Luneau : "Il y en a partout. Il suffit d’observer le ciel près des maisons. Le but de cette activité, une fois qu’on en a repérées, est de revenir chaque soir, pour noter l’heure de la première chauve-souris.

On peut les prendre en photo et se renseigner avec un petit livre.

Cela nous recale vraiment sur le rythme des saisons. On peut les compter, et constater l’évolution au fur et à mesure. Généralement, en avril, il va y en avoir que deux ou trois, puis après, il y en aura beaucoup plus. Ce sont des animaux passionnants.

Et utiles ! Rien que la petite pipistrelle commune… Elle pèse cinq grammes mais consomme entre 600 et mille moustiques par nuit !"

3- Explorer la forêt, mais vraiment !

Patrick Luneau : "La forêt est souvent perçue comme une zone sombre, pleine de dangers. Donc rester dans l'allée principale est plutôt mieux même pour les accompagnants. Alors que si on fait un petit bond de 10 mètres...

À l'intérieur, dans les mousses, les branches mortes d’un gros arbre, on pénètre dans un monde complètement différent. Cela nous oblique à prendre une posture humble."

4- Partir sur les traces des animaux sauvages

Laurent Tillon : "On peut, par exemple, trouver des traces d'animaux, les suivre et imaginer leur histoire. Raconter l'histoire à partir de marques animales est quelque chose d'incroyable.

Le week-end dernier, avec ma fille, nous avons trouvé des empreintes de grosse et de petites pattes de biches

Une mère était passée avec son jeune faon. Les marques nous menaient vers une mare où ils s’étaient abreuvés… C’est extraordinaire."

5 - Cultiver des plantes

Un conseil donné par une auditrice : on fait planter des graines aux enfants qui sont responsables. Ils veillent sur leurs fleurs, leurs légumes, ou leurs plantes aromatiques…

Quand arrive l’heure de la récolte, nous les parents, leur rachetons.

6 - Cadre nature

Manon Luneau : "C’est une activité poétique, et créative. On découpe une forme avec un cutter dans une feuille. Un cœur par exemple. L’enfant va décider de ce qu'il veut mettre dans son « cadre nature », dans son cœur. Donc, ça peut être un oiseau en mouvement. Ce qui plus compliqué que de mettre un conifère.

Mais c'est une très, très belle activité qui, souvent, génère du rire et du déplacement aussi

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

7- Partir sur la piste des mésanges

Laurent Tillon : "Partir à la quête des mésanges est amusant. Vous entendez souvent ces oiseaux chanter. Le but est d'arriver à repérer les adultes, notamment en fin de printemps. Et puis, d'essayer de remonter le flux de l'animal qui vole jusqu'à son nid pour alimenter les oisillons.

Et puis, après, revenez régulièrement, pendant plusieurs jours de suite, à différents moments de la journée pour observer.

Cela permet de découvrir les cycles de la nature, tout simplement."

8 - Apprendre à reconnaître les plantes, même urbaines

Manon Luneau : "J'aime proposer aux enfants de regarder les plantes sauvages de la rue. S’ils sont petits, on peut évoquer les couleurs, puis plus tard : leur faire ouvrir un guide pour trouver l’espèce, le noter à la craie sur le trottoir…"

9- Faire du land’art

Manon Luneau : "On peut faire beaucoup d'activités autour du land'art. On collecte simplement des petites feuilles de couleur, en particulier au moment de l'automne.

C'est un moment merveilleux.

Et puis revenir sur cette création pour voir comment elle évolue dans le temps."

10 - Observer les fourmis

Laurent Tillon : "Une activité faisable dans la rue : observer des colonnes de fourmis. Cela prend un temps assez incroyable. On peut se poser à un endroit, et y revenir régulièrement. Puis noter ce qu'on observe. Et aller consulter des guides de la nature. Cela permet aux enfants de se replonger un peu dans la lecture. C’est une belle redécouverte de la nature. "

11 - Jeux des bâtons

Manon Luneau : "Le jeu de la danse des bâtons. On peut regarder au sol les bâtons et dire à quoi ils nous font penser : "à des petits bonhommes avec des pattes avec des bras"... On peut constater que certains n'ont pas de branches. Ce n'est pas grave. On décide qu’on le prend. Et ensemble, on va faire une chorégraphie. On va inventer un bal ! On peut le faire partout même en ville !"

12 - Jeu libre

Manon Luneau :

On laisse les enfants jouer dehors librement. C’est important de leur laisser un temps d’exploration sans surveillance, qu’ils expérimentent.

Et aussi…

Un auditeur se souvient avoir sauté d'un rocher à l'autre, avoir joué à « cap’ ou pas cap’ », être allé récolter des myrtilles dans les bois, avoir cueilli des jonquilles ou des primevères sur les talus, s’être baigné dans les rivières fraiches des sous-bois…

ECOUTER | Grand bien vous fasse sur la nature

Plus d’informations dans les livres : Tous dehors, une collection publiée chez Salamandre

Avec :