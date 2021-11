L’auditeur au cœur de la nouvelle campagne France Inter

Vous êtes bien sur France Inter © Radio France / Illustration Aurore Carric - Campagne France Inter

France Inter a confié à Artefact 3000 la création de son film publicitaire.

Au cœur de son message, les auditeurs dans toute leur diversité avec une volonté affirmée, celle de rassembler.

Que vous soyez […] en majorité ou en solo, […] pour ou contre, de gauche, de droite, au milieu, ou juste ici… Vous êtes bien sur France Inter

Cette pluralité de profils, d’opinions et d’usages, qui fait de France Inter la radio la plus écoutée de France, est incarnée par les personnages attachants et colorés de l’illustratrice Aurore Carric. On s’amuse à reconnaître les émissions phares de la chaîne, les voix de ses animateurs mais surtout ses amis, un oncle, des collègues ou… soi-même.

« Cette campagne, c’est une promesse forte : La radio, partout, tout le temps et pour tout le monde. Une signature qui rassemble : Vous êtes bien sur France Inter. Un parti pris, celui de l’animation, qui colle à l’Esprit pop et créatif d’Inter. Une envie, celle de créer du lien encore et toujours… »

Morgane Le Tac, Directrice de la communication de France Inter

Réalisé par Clément Soulmagnon, produit par Eddy et animé par Brunch studio, le film se déploie dès le 1er décembre 2021 pour la TV, le web et le cinéma