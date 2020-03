Un festival « nouvelle génération »

La programmation de We love Green s’épanouit sur deux grandes scènes.

Celles de la Prairie, solaire, ouverte vers l’extérieur, les pieds dans l’herbe, la tête dans les étoiles…

Et la scène de la Clairière, un demi-chapiteau, comme une bulle, idéale pour des lives méticuleusement scénographiés, reposant autant sur la lumière que la vidéo pour accueillir les artistes les plus novateurs : une véritable plongée dans leur univers.

Et le futur des musiques actuelles, ses newcomers les plus prometteurs se donnent quant à eux rendez-vous sur la magnifique scène de La Canopée. Le grand dancefloor sous chapiteau du Lalaland reçoit, de jour comme de nuit, les maîtres et les nouvelles figures de la musique électronique.

Cette année encore, France Inter accompagne We Love Green pour une programmation éclectique qui traverse les ponts entre indie, électro et urbain.

►►► Quelques noms :

LANA DEL REY

LOMEPAL AND FRIENDS

CATHERINE RINGER CHANTE RITA MITSOUKO

LONDON GRAMMAR

SEBASTIEN TELLIER

CARIBOU LIVE

SAINT DX

POMME

MERYL

RICARDO VILLALOBOS

MICHEL

CHILY

LALA&CE

CAROLINE POLACHECK

THE MURDER CAPITAL

LORENZO

WEYES BLOOD

BICEP LIVE

PACHANGA BOYS

Et d’autres à venir…

We Love Green est une célébration dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion, influencer les publics, modifier les comportements et participer à un mouvement de fond auquel tout citoyen peut collaborer. Le festival assume un rôle éducatif et de médiation culturelle auprès des publics comme des professionnels et artistes dont il s’entoure, pour porter à travers la musique des valeurs sociales, économiques, solidaires et éveiller les consciences.

Le Think Tank Le Monde est un « laboratoire d’idées » érigé au cœur du festival, pour promouvoir les échanges d’idées, les innovations environnementales ainsi que la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux écologiques afin de mieux comprendre ce monde en pleine mutation. Pour cela, la parole est donnée aussi bien aux “change makers” d’aujourd’hui, penseurs iconoclastes, scientifiques, militants, artistes ou sociologues et autres personnalités engagées lors de tables rondes et conférences. Une programmation ambitieuse et éclectique qui bénéficie du soutien de la direction régionale d’Ile de France de l’ADEME.

Les projections de films de fiction et documentaires engagés sur les écrans des grandes scènes entre chaque performance, font parcourir le monde à travers le regard de réalisateurs du monde entier autour de 3 thématiques : investigation, fiction et découverte. L’occasion d’ouvrir nos perspectives sur le développement durable et nos sociétés en mutation pour développer un regard différent sur notre planète.

En partenariat avec KissKissBankBank, le festival accueille une nouvelle fois cette année, une pépinière rassemblant dans un même écosystème des associations et des entreprises pionnières sur différents sujets innovants : technologie verte, énergie, transport, eau, économie circulaire, agriculture et alimentation durable, mode et design éthique…

Lieu : Le Bois de Vincennes